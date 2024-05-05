Песня воскресенья на Одесса News: Bazhana и Положинский, «Сука війна»

Украинский певец Александр Положинский записал дуэтную песню с украинской певицей, поэтессой и автором музыки Bazhana (Ольгой Бажаной) под названием «Сука війна».

Совместная видеоработа опубликована 3 мая на YouTube-канале Bazhana.

Bazhana написала слова и музыку новой композиции, а Положинский выступил в качестве соавтора.

«Пока я не позиционирую себя как певица, хотя всегда мечтала о большой сцене. Но моя основная деятельность в другом, я создаю не просто песни, а истории о любви, счастье, жизни и проживаю эти истории вместе с исполняющими их артистами. Во время войны мои песни – как летопись того времени, которое мы проживаем все вместе. «Сука війна» – это очень знаковая для меня песня, я написала её в первые недели войны, находясь в Киеве под постоянными обстрелами. Это личная история любви, которую я проживала», – написала Bazhana.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Чернобыльская рапсодия» в исполнении «Spiv Brativ».

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