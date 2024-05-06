Позорное поведение полицейской всколыхнуло жителей Одессы

5 мая в социальных сетях одесская полицейская высказала своё недовольство необходимостью дежурить возле церкви на Пасху, сказав, что если по зданию и будет вражеский удар, то минус 30 человек — «ничего страшного».

Полиция Одесской области назвала «позорным» поведение полицейской и инициировала служебную проверку в отношении неё, — сообщает Главное управление Нацполиции региона.

«Во время мониторинга интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с высказываниями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она скинула для своих друзей в приватную группу, стало достоянием пабликов. Такое поведение является неприемлемым, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жёсткая реакция руководства», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что «в настоящее время сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена».

По данным правоохранителей, к службе в полиции девушка приступила «только месяц назад».

«Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время празднования Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта. Мы чтим наши традиции, имеем святые и духовные ценности. К тому же в Одессе, которая чуть ли не каждый день становится объектом российских вражеских атак, где гибнут люди, и где полицейские вместе с медиками и спасателями первыми приходят на помощь. Ещё раз отмечаем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция – что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского», – заявили в полиции.

5 мая Telegram-канал «Одесса INFO Новости» опубликовал видео с полицейской в форме, рассказывающей, что в церкви, которую ей поручили охранять, – «от силы человек 30».

«На**й мне ту церковь охранять? Там от силы человек 30, е**ть. Ну прилетит туда и шо? Ну, бл…дь, ничего страшного. Ну это же не минус 100 человек, это всего минус 30 чел», – заявила она.

Одесса News информировала, что для обеспечения безопасности жителей и гостей региона на улицах населённых пунктов Одессы и области было увеличено количество автомобильных и пеших полицейских нарядов.

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