Одесса отпраздновала Пасху

К светлому дню – светлые поступки: под таким девизом эти Пасхальные дни провели многие одесситы — и дети, и взрослые.

По сообщениям официального сайта «Одесса» горсовета. в учебных заведениях Хаджиибейского района провели акцию в поддержку ВСУ. Её участники могли приобрести украшения ручной работы: писанки, картины, открытки, браслеты, серьги, подвески и т.д., а затем вырученные деньги отправить защитникам на фронт.

Для военных, которые находятся на страже мира и покоя нашей страны, дети рисовали открытки, писали письма, разрисовывали писанки. Часть вкусной продукции отвезли воинам, которые проходят лечение в травматологическом отделении городской клинической больницы.

В рамках благотворительной акции «Тёплая волна» состоялся праздник танца, который подарил народный художественный коллектив хореографический ансамбль «Мозаика» Одесского дома детского и юношеского творчества «Доминанта». Во время мероприятия было собрано 25 000 гривен и передано в помощь защитникам Украину.

Представители Парламента старшеклассников Одессы, ученики и воспитанники учебных заведений изготовили множество пасхальных яиц и писанок в различных творческих техниках и украсили ими весенние деревья, организовав акцию «Пасхальное дерево Мира».

В Одесском дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» освятили Пасхальные свёртки с ароматными пасочками, которые были переданы военнослужащим, находящимся на лечении в медицинских учреждениях города, и воинам, держащим оборону на передовой. Их выпекли педагоги города.

Одесса News информировала о Пасхальном приветствии одесситам мэра города Геннадия Труханова.

Фото: «Одесса»

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