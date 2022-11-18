Одесса получила помощь от благотворительного фонда «Do it together»

Одесса во время войны получила ещё одну помощь — Благотворительный фонд «Do it together» передал детским больницам Одессы более 30 тысяч упаковок качественного детского питания.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Передача гуманитарной помощи состоялась в рамках Всеукраинского проекта Фонда «Дарим жизнь»», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года американская организация Global Empowerment Missio (GEM) доставила для пунктов обогрева в Одесской области пять генераторов и крупную партию продовольственных наборов.

Видео: «Одесса»

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