ЮНИСЕФ продолжает оказывать гуманитарную помощь Одессе

В последние несколько дней в Одессу прибывает гуманитарный груз от ЮНИСЕФ — гигиенические наборы и медицинские принадлежности, которые будут переданы больницам города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что получена ​​большая партия предметов детской личной гигиены, которые будут розданы родителям и помогут заботиться о безопасности и здоровье малышей.

Сообщается также, что в Одессе с рабочим визитом находится глава представительства Детского фонда ООН (UNICEF) Мурат Шахин. В ходе встречи с Одесским городским головой обсуждались гуманитарные нужды города в этот сложный период с учётом количества временно перемещённых лиц.

Для справки. С начала войны ЮНИСЕФ направил в Украину более 500 тонн гуманитарной помощи: лекарства, акушерские и хирургические наборы, предметы гигиены, тёплую одежду, одеяла и наборы для развития детей.

Как сообщала Одесса News, наш город с ЮНИСЕФ связывает продолжительное и плодотворное сотрудничество.

Фото: «Одесса»

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