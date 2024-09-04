Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение на 10 лет о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Офиса Президента.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине ещё €128 млн на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере €40 млн – на гуманитарную помощь.

Дублин также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и будет участвовать в коалиции по разминированию.

Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

Ирландия обеспечит постоянную подготовку ВСУ через миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине, будет помогать Украине на пути к членству в ЕС, — говорится в сообщении.

Отмечают, что Дублин будет способствовать привлечению России к ответственности, возмещению ущерба, причиненного её агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на государство-агрессора.

Кроме того, Ирландия обязалась прилагать дипломатические усилия для имплементации «формулы мира» и участвовать в деятельности ряда рабочих групп. В частности, речь идёт о работе Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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