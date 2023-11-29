Зеленский провёл в Одессе совещание по ликвидации последствий непогоды

В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание по ликвидации последствий непогоды в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях, в котором приняли участие руководители регионов и представители городской власти Одессы.

Об этом сообщается на Официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что на совещании Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что к ликвидации последствий непогоды присоединялись спасатели, коммунальщики, полицейские и нацгвардейцы. В частности, оказана помощь водителям и пассажирам застрявших на дорогах автомобилей, развёрнуты пункты обогрева.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что больше всего обесточенных населённых пунктов остаётся в Одесской и Николаевской областях.

«Президент поручил оперативно ускорить работы по возобновлению электроснабжения. Глава государства отметил необходимость скорейшего увеличения количества аварийных бригад и техники, в частности, при необходимости, с использованием потенциала тех регионов, которые не пострадали от непогоды», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также отметил, что необходимо увеличить количество «Пунктов несокрушимости», чтобы как можно больше людей могли получить необходимую помощь.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, что в области работают «Пункты несокрушимости», продолжаются работы по возобновлению подачи электроэнергии в населённых пунктах. По его словам, в регионе не возникало проблем с водо- и газоснабжением.

Олег Кипер также сообщил, что в первый день непогоды была задержка в работе железнодорожного транспорта на три часа. В общем, последствия плохих погодных условий устраняются, возобновляется работа сетей.

Он проинформировал о повреждении котельной в Одессе, в микрорайоне, где проживает около 120 тысяч человек. Там упала труба, сейчас ведутся ремонтные работы. Чтобы не покупать сейчас новое оборудование, областная госадминистрация поможет городу отремонтировать трубу за счёт области, чтобы люди как можно быстрее были с теплом.

Вчера, как сообщил Зеленскому начальник Одесской ОГА, запустили тепло из одного из котлов.

«Запустили котельную – она работает. Но на одном котле. Мы думаем, что до 15 декабря сможем успеть устранить эти повреждения – снимем блоки, которые свисают сейчас с повреждённой кровли, закроем, и будет тепло», – отметил Олег Кипер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал Главе государства, что в Одесскую область из Закарпатья отправлены первые почти 50 тонн технической соли, добытой из Солотвинского месторождения. Учитывая чрезвычайную ситуацию, связанную с непогодой, по поручению Зеленского соль безотлагательно подняли с места добычи, отгрузили и отправили в Одесскую область, где продолжается ликвидация последствий непогоды, для обеспечения проезда техники по автодороге Киев – Одесса, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что 29 ноября в Одесской области Президент Украины встретился с командованием оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса», ВМС и Воздушным командованием «Юг», воинами, защищающими юг страны, а также внутренне перемещёнными гражданами, проживающими в Одессе.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy