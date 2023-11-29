Одесситы перекрывают дороги в знак протеста и-за отсутствия света и тепла

Вечером 28 ноября одесситы перекрыли три дороги в Пересыпском районе. На эту акцию неповиновения они решились, находясь третьи сутки без света.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

Так, жильцы дома на просп. Добровольского, 139 перекрыли движение автомобилей на пересечении проспекта Добровольского с улицей Махачкалинской (район супермаркета «Варус»). По словам жильцов, трое суток в доме нет света в шахматном порядке, а ДТЭК «Одесские электросети» не реагирует.

Также одесситы перекрыли дорогу по причине отсутствия тепла и света на улице Атамана Головатого. Все машины вынуждены были разворачиваться – люди не пропускали их.

Протестанты торговым павильоном перекрыли часть дороги на улице Заболотного.

Горожане, проживающие в частном секторе, возмущаются, что коммунальные службы ставят в длинную очередь их заявки на выполнение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения. Так, в переулке Дорстроя (район 1-й Заставы) упало дерево на электропровода: «Горзелентрест» поставил в очередь, а приехавшие мастера ДТЭК заявили, что не приступят к работам, пока не будет убрано дерево.

Одесса News информировала, что из-за чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой, на крупнейшей одесской районной котельной «Северная-2» посёлка Котовского в Пересыпском районе без отопления остались 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных и медицинских учреждений.

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