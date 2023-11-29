Заместитель мэра Одессы Геннадий Тетюхин покинул пост в мэрии и ушёл служить в ВСУ

Решение покинуть пост и влиться в ряды Сил обороны Украины принял первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин.

Об этом стало известно на заседании сессии городского совета 29 ноября, передаёт Одесса News.

«Изменение приоритетов на более, как мне кажется, необходимые», — коротко прокомментировал своё решение Сергей Тетюхин.

Ранее ушёл в Вооруженные силы ещё один заместитель мэра Одессы Олег Брындак. Его, с 1997 по 2000 годы являвшегося офицером Службы безопасности Украины, мобилизовали 6 октября.

Фото: Думская

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