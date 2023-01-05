Дела фронтовые: за последние сутки ВСУ уничтожили штурмовик и вертолёт врага

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолёт Ка-52 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Об этом в оперативной информации по состоянию на 06.00 5 января сообщил спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

Также отмечается, что за прошедший боевой день воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выимка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Весёлое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Противник за прошедшие сутки нанёс 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополь на Днепропетровщине и Херсоне. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении, активно обороняется на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Под огненный шквал вражеской артиллерии попал ряд населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областей на Северском, Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелу подверглись районы более 45 населённых пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новосёлка, Тягинка и Садовое Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 04.01.2023

Как сообщала Одесса News, подтверждено поражение противника 2 января в районах населённых пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 российских военнослужащих.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

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