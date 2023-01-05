В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Бутивчак, светлая память

На российско-украинской войне погиб Михаил Бутивчак, житель Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии.

Погибший был родным братом иеромонаха Иоакима Свято-Успенского мужского монастыря.

Отмечается, что Михаил погиб на поле боя в декабре 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Измаильский район Одесской области попрощался с 22-летним защитником из села Утконосовка Сафьяновской громады, гранатомётчиком и матросом Дмитрием Михайловым.

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Фото: Одесская епархия/Facebook

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