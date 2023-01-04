В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Михайлов, светлая память

Измаильский район Одесской области попрощался с 22-летним защитником из села Утконосовка Сафьяновской громады, гранатомётчиком и матросом Дмитрием Михайловым.

Об этом сообщает Уug.today.

11 декабря вражеская авиационная бомба накрыла бойца в Ясиноватском районе Донецкой области, когда он вместе с побратимами штурмовал вражеские позиции.

По словам жены погибшего морского пехотинца Екатерины Михайловой, Дмитрий родился 11 января 2000 года в селе Утконосовка. Здесь прошли его школьные годы. После девятого класса парень продолжил обучение в Суворовском профессиональном аграрном лицее, где через два года получил диплом тракториста.

Сразу после окончания профессионального обучения создал семью. Его избранницей стала Екатерина, его ровесница, родилась в тот же день, месяц и год, что и Дмитрий. В браке растут двое сыновей-ангелочков — трёхлетний Коля и двухлетний Артёмчик, абсолютные копии молодого отца.

Чтобы обеспечить родных, в течение пяти лет Дмитрий укладывал плитку на многочисленных объектах в Измаиле.

Ещё с первых дней вторжения оккупантов в Украину Дмитрий постоянно подчёркивал жене, что он не «крыса, которая бежит первой из тонущей лодки». В шесть часов утра 26 февраля добровольно поехал в военкомат. Маму он попросил разбудить с утра, чтобы посетить Измаил по делам. Настоящей причины поездки парень матери не назвал, а рассказал только жене.

По словам Екатерины, на территории Одесской области он находился только неделю. Дальше долгие месяцы в ожидании звонков из Николаевской области, которая постоянно была под вражескими обстрелами, потом — с деоккупированной Херсонщины.

Не раз воин попадал под миномётный вражеский обстрел россиян, потому что был на «нулевых» позициях. Очередная такая атака в конце сентября закончилась для Дмитрия осколочным ранением переносицы, руки и ноги. Один осколок попал в голову. Реабилитацию проходил боец в Одессе, где медики удалили почти все обломки снаряда, не трогали только переносицу.

В конце ноября военный уже оказался в самых горячих точках Донецкой области, откуда последний раз выходил на связь с любимой женщиной 11 декабря. Тогда, вспоминает Екатерина, как будто прощался, потому что просил заботиться о детях и его маме. Именно в тот момент он предостерёг жену: если не свяжется с ней в течение двух следующих дней, то это будет означать, что среди живых его уже нет. Как оказалось со временем, предчувствие воина сбылось…

Как сообщала Одесса News, в Сергеевской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области 27 декабря попрощались с 28-летним Максимом Пидкармежным (Крайносвитом), погибшим в российско-украинской войне.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото Екатерины Михайловой, Сафьяновская тергромада/Facebook

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