СБУ разоблачила на коррупционной схеме более 10 чиновников, в т.ч. Одесской таможни

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна, к которой были причастны более 10 высокопоставленных чиновников, в том числе Одесской таможни.

Об этом в Теlegram сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. К организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников. Среди них — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни», — говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни млн грн. Для реализации схемы её участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Через них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы «запутать» торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной «фирмы-прокладки» в другую. И только после этого сбывали зерно экспортёрам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и письменно предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.

Установлено, что эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в портах Одессы, Черноморска и Южного.

По информации пресс-службы, во время 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили черновые записи, документы в электронном виде, мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

По информации БЭБ, общие ориентировочные убытки за 2022 год, при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики Бюро оценивают в 5,2 млрд грн.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ в морских портах Украины установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

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