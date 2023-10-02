Из Южного и Черноморска вышли 3 судна с зерном и рудой

Из украинских черноморских портов Южный и Черноморск вышли три судна, загруженные рудой и сельскохозяйственной продукцией.

Об этом 1 октября сообщил в Facebook вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а пять новых судов направляются в порты на загрузку», – написал он.

Вице-премьер уточнил, что более 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды везут суда под флагами Либерии и Палау: Azara, Ying Hao 01, Eneida.

В украинские порты, по данным Кубракова, следуют балкеры Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria, New Legacy, они собираются вывезти в страны Африки и Европы почти 120 тыс. тонн украинского зерна.

Спутниковые снимки о движении судов

Одесса News информировала, что после выхода России 17 июля 2023 года из «зернового соглашения», которое действовало с 1 августа 2022 года, Украина 10 августа объявила о временных коридорах для гражданских судов, направляющихся в черноморские порты и из них.

Первым судном, которое воспользовалось временным коридором, стало Resilient Africa, вышедшее из порта Черноморск 19 сентября с 3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Россия объявила все суда, следующие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов, а Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, направляющихся в российские и оккупированные украинские порты.

На Западе отмечают, что новый маршрут к украинским портам на Чёрном море, который разработало Министерство инфраструктуры Украины, набирает оборотов: пока судовладельцы ожидают деталей страхового покрытия в новом судоходном коридоре.

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