Пограничники подняли украинский флаг в посёлке Тополи в Харьковской области

11 ноября бойцы бригады «Стальная граница» подняли украинский флаг в посёлке Тополи Харьковской области, который находился в «серой зоне».

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Оккупанты должны постоянно видеть, как развевается наше знамя, и помнить – «Мы всегда готовы защищать свои земли и уничтожать врагов!», – подчеркнули в ГПСУ.

Для справки. Посёлок Тополи расположен в Купянском районе Харьковской области примерно в двух километрах от линии столкновения и в пяти километрах от границы с Российской Федерацией.

Одесса News информировала, что в предыдущие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вёл штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак.

Фото и видео: ГПСУ

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