626 дней войны: Генштаб ВСУ представил свежую сводку данных о ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 11 ноября.

Согласно оперативной сводки Генштаба, за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанёс 5 ракетных и 83 авиаудара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету «Оникс», зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31, а также 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вёл штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак. На Лиманском направлении противник также при поддержке авиации вёл штурмовые атаки возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вёл штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак. На Лиманском направлении противник также при поддержке авиации вёл штурмовые атаки возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, отбив 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области. С поддержкой авиации враг атаковал на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях, но безуспешно. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, отбив 35 атак восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области. С поддержкой авиации враг атаковал на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях, но безуспешно. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, склад боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали военный бюджет на 2024 год, отчёты о текущей ситуации на фронте и защиту Херсона.

На главном фото Андрей Свирид, 23-летний командир артподразделения 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. К артиллерии присоединился в 17, когда поступил в Академию Сухопутных войск. Воюет на Бахмутском направлении. Награждён орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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