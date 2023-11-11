В бою за Украину погиб сержант Сергей Гончарук из Одесской области, светлая память

29 августа во время выполнения боевого задания на фронте погиб сержант Сергей Гончарук.

Об этом сообщала пресс-служба 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Сержанту Гончаруку было 42 года.

Одесса News сообщала,что в сентябре 2023 года на российско-украинской войне погиб одессит Антон Колесник-Кравченко.

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Фото: 11 бригада имени Михаила Грушевского Нацгвардии Украины/Facebook

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