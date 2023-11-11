На выставке в Австрии показали сожжённое россиянами зерно из Измаила

В Венском музее этнографии открылась выставка «Grain: burning issue» («Зерно: горячий вопрос»), рассказывающая об использовании Россией зерна как орудия войны и репрессий.

Об этом сообщает Укринформ.

«Зерно стало горячим вопросом во ногих смыслах. Ранее Украина поставляла зерно более 400 миллионам людей по всему миру. После полномасштабного вторжения России всё кардинально изменилось. РФ блокирует пути поставок зерна, обстреливает украинские порты и зернохранилища, минует поля, уничтожает технику для возделывания земли. Голод используется как орудие войны и угнетения», — заявила на открытии куратор выставки — основательница платформы Art Contact Ukraine Яна Грынив.

На выставке представлены фотографии, видеоработы, установки, содержащие элементы украинского народного искусства. В инсталляции под названием «Плач» Яна Грынив использовала доставленное из Украины зерно, которое сгорело в результате удара РФ по зернохранилищу в Измаиле Одесской области.

Над зерном размещён фотоколлаж разбомбленного хранилища в виде плачущего над «мёртвым телом» — зерном.

В другой инсталляции художница использовала части сбитого дрона Shahed – обломки лежат на земле, из которой прорастает молодая пшеница, символизируя восстановление.

Выставка «Grain:burning issue» организована при поддержке посольства Украины в Австрии, постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, Одесской областной государственной администрации, руководства Volkskundemuseum Wien и Йозефштадта.

Фото: Укринформ

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