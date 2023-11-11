Во время вечерних воздушных тревог было два попадания в Одесском районе

Во время вечерних 10 ноября воздушных тревог было два попадания вражеских ракет в Одесском районе.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что пуск ракет был произведен из самолётов тактической авиации с акватории Чёрного моря.

«Рашисты попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу. Из-под завалов дома извлекли 96-летнюю женщину. Она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Ещё двое пожилых мужчин (72 и 73 лет) получили лёгкие ранения, им оказана помощь на месте», — говорится в сообщении.

В припортовую инфраструктуру попали, предположительно, сверхзвуковым «Ониксом». Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Одесса News информировала, что атака РФ 8 ноября по гражданскому судну в Одесской области, по мнению британской разведки, свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского пилота, который выпустил ракету по ошибке, считая, что целится в военный радар, спутав его с радаром на гражданском судне.

Фото: Силы обороны юга/Telegram

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