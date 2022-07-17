Военная ситуация на юге Украины за сутки: обстановка стабильно напряжённая

Обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» ВСУ за прошедшие сутки была стабильно напряжённой.

Так охарактеризовал 143-й день военных действий в южных областях Украины представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества. Но совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет.

Предыдущей ночью нанесены три ракетных удара, в частности, по Николаеву – в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский.

Также реактивными системами залпового огня «Смерч» враг ударил ночью по Баштанке в направлении Снигирёвки. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле за населённым пунктом. Без потерь.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привёл к пожару на площади более 1000 кв.м на деревообрабатывающем предприятии. 1 человек получил незначительные ранения.

Как сообщает полковник Назаров, ночной обстрел Никополя из «Градов» пришёлся на промышленную инфраструктуру, три учебных заведения, пожарную часть, по станции переливания крови и частному дому. Пострадал один человек.

Во время ещё одного ночного обстрела 152-мм снаряды были направлены по Висунску Николаевской области, повреждены два частных здания. Без человеческих потерь.

«Днём 16 июля зафиксирован пролёт нашей зоной ответственности пяти крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря по центральным областям Украины. Три ракеты уничтожены, одна попала в поле, ещё одна в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области. Продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать наши подразделения на севере Херсона. Удачи не имел», — проинформировал Назаров.

В целом, за сутки противник потерял 36 человек, 2 танка Т-72, ​​самоходную гаубицу «Мста-С», зенитно-ракетный комплекс «Тор», 2 полевых склада боеприпасов, 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области. Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг благодаря точности наших подразделений потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа «Ланцет».

В северо-западной части Чёрного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2-х до одного большого десантного корабля, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа «Калибр» осталось в количестве 2 и 16 соответственно. Угроза ракетных ударов остаётся актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий, — предупредил представитель ОК «Юг».

На главном фото Герой Украины Дмитрий Дозирчий, командир танковой роты 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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