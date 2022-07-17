Съели пироженку: 31 одессит оказался в инфекционной больнице

По состоянию на 15 июля в Одессе зарегистрирован 31 больной сальмонеллёзом, в том числе 7 детей.

Как сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, заболеваемость вызвана употреблением кондитерского изделия «Тирамису», приобретённого в одной из сетей супермаркетов.

Отмечается, что в период с 8 по 15 июля госпитализированы 29 больных, в том числе 7 детей. Двое больных находятся на амбулаторном лечении. Течение заболевания средней тяжести. Выписали двух больных, из них один ребёнок.

По данным лабораторных исследований, у 20-ти больных, в том числе у троих детей, выделена сальмонелла Энтеритидис.

В целях установления источника и факторов передачи проведены внезапные бактериологические обследования 17 работников кондитерского цеха, обследовано 6 контактных лиц с больными в семьях; отобрано 28 проб пищевых продуктов, 40 смывов с объектов внешней среды и 1 пробу питьевой воды (материал ещё в работе).

По предварительным данным от персонала цеха, из кондитерского изделия «Тирамису» и из смыва с объектов внешней среды цеха выделена сальмонелла.

«Идентификация биологических патогенных агентов продолжается», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, на позапрошлой неделе в Одессе зарегистрированы 50 случаев острых кишечных инфекций. Большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, а также молочных продуктов, приобретённых у частных лиц на стихийных рынках.

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