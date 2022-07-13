В Одессе зарегистрирована вспышка острых кишечных инфекций

На прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы 50 случаев острых кишечных инфекций.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины», из общего количества заболевших 68% составили дети до 17 лет, 32% – взрослое население.

Отмечается, что согласно анализу, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, а также молочных продуктов, приобретённых у частных лиц на стихийных рынках.

Как сообщала Одесса News, по результатам мониторинга воздуха состоянием на 1 июля, на территории Одессы (Итальянский бульвар, район Херсонского сквера, Автовокзал, ул. Черноморского казачества, Александровский проспект) наблюдались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

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