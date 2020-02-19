Одесса выделила 1,6 миллиона на закупку препаратов на случай коронавируса

В Одессе принимают меры на случай распространения коронавируса COVID-19 и диагностирования заболевания у людей, которые могут в ближайшие дни прибыть на территорию области.

На закупку необходимых препаратов и материалов из городского бюджета выделено более 1,6 млн грн.

Об этом рассказали 18 февраля на брифинге заведующий отделом Департамента здравоохранения горсовета Виктор Бакал и главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

«Специалисты сети лечебных учреждений Одессы готовятся к диагностированию и оказанию медицинской помощи людям, у которых могут быть обнаружены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19. Выделены из горбюджета более 1 миллиона 600 тысяч гривен для неотложной закупки необходимых медицинских материалов и препаратов, согласно распоряжению Минздрава №185», — отметил Бакал.

По его словам, базовым медучреждением для диагностирования и лечения лиц, у которых могут быть обнаружены признаки инфицирования коронавирусом, является городская инфекционная больница.

Главный врач этого учреждения Лаврюкова уточнила, что «больница имеет боксованное отделение на 65 коек, где можно разместить людей с сигнальными признаками инфицирования коронавирусом. Всего в медучреждении 420 коек, в том числе могут быть госпитализированы 205 пациентов в детском отделении больницы».

В инфекционной больнице также есть отдельные помещения в боксированном отделении для изоляции и обсервации пациентов, а также реанимационное отделение для оказания помощи тяжелобольным. Эти помещения оснащены специальной системой вентиляции, а персонал боксированного отделения обеспечен защитной противочумной спецодеждой и комбинезонами, добавила главврач.

По словам Лаврюкова, персонал стационара также получил защитные очки, респираторы, специальные медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, входящие в так называемый «комплект №5» — с учётом того, что коронавирус может передаваться прежде всего воздушно-капельным путём.

Лаврюкова отметила, что отобранные медперсоналом больницы материалы и образцы, подозрительные на инфицированность, будут сразу же передаваться для исследований в столичную вирусологическую лабораторию, оснащённую новейшей аппаратурой и обеспеченную соответствующими тест-системами.

Как сообщала Одесса News, самолёт специального рейса для эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань, являющегося очагом появления коронавируса, вылетел из Киева в 2:50 ночи 19 февраля и вернётся в Украину 20 февраля в 8 утра.

Министр здравоохранения не назвала место, куда будут доставлены пассажиры спецборта после возвращения из Китая, отметив лишь, что «объекты обсервации будут выбраны непосредственно перед прибытием и поселением людей».

На данный момент специалистами прорабатываются 4 варианта таких объектов в разных регионах Украины.