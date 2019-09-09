В Одессе остаётся высокой заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Одессе остаётся высоким уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», на минувшей неделе зарегистрированы 375 случаев острых кишечных инфекций, из которых 65,3% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет.

Отмечается, что, согласно факторному анализу, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением немытых овощей и фруктов, готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, молочных и мясных продуктов, приобретённых на стихийных рынках.

С целью проведения мониторинговых исследований на холеру проведено обследование 345 больных острыми кишечными инфекциями и исследованы 14 проб из объектов внешней среды — 10 проб морской воды, 2 пробы лиманной воды и две пробы сточных вод. Холерный вибрион не выделен.

Одесские медики напоминают правила профилактики острых кишечных инфекций: не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц, тщательно контролировать сроки годности и условия хранения покупаемых продуктов, особенно скоропортящихся, не покупать пляжную еду, строго соблюдать правила личной гигиены и контролировать соблюдение их детьми, пить только кипячёную или бутилированную воду.

В случае появления симптомов кишечной инфекции (слабость, тошнота, рвота, расстройство пищеварения) нельзя заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу.