В сентябре снизится цена на газ для населения

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с сентября будет снижена цена на газ на 115 гривен за 1000 кубометров.

Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает Укринформ.

«Я хочу сообщить, что согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%. Поэтому в нынешнем сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года», — заявил Герус.

По его словам, сейчас также продолжается работа по снижению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

«Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены ещё на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек», — отметил Герус.

Как сообщала Одесса News, НАК «Нафтогаз Украины» в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой — до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс . куб. м (без учёта НДС и стоимости транспортировки).