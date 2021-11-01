«Одессагаз-поставка» снизила цены на газ

ООО «Одессагаз-поставка» решило снизить цены на газ с 9200 грн до 7960 грн за 1000 кубометров с учётом комментариев Президента Украины на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Одессе 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании ООО «Одессагаз-поставка».

«Принимая во внимание комментарии Президента Украины на состоявшемся 29 октября заседании Конгресса местных и региональных властей, ООО «Одессагаз-поставка» обеспечит поставку природного газа для бытовых потребителей, которые своевременно выполняют условия Типового договора поставки природного газа, по цене 7,96 грн/куб.м в ноябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена поставки на ноябрь будет снижена за счёт внутренних ресурсов предприятия.

Дирекция компании, поставляющей природный газ для полмиллиона домохозяйств Одесской области, заверила, что осуществит поставки в полном объёме.

Ранее одесские газовщики сообщили о намерении существенно повысить цену на доставку газа местным потребителям.

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