Дефицит Пенсионного фонда Украины приближается к 170 миллиардам гривен

Дефицит Пенсионного фонда Украины уже приближается к 170 млрд грн.

Об этом в Facebook cообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

«Каждый имеет право на социальное обеспечение, в том числе на пенсию для обеспечения социальной защиты в старости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.

«Украина занимает первое место в Европе и четвёртое в мире по объёмам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения», — говорится в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляют, что пенсионная реформа должна найти решения, позволяющие полностью реализовать право на социальное обеспечение в Украине.

«Расширение охвата пенсионной системы, отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации как внутренне перемещённых лиц и инклюзивный национальный диалог по поводу будущего пенсионной системы – это ключевые сферы пенсионной реформы, которые, по нашему мнению, должны быть приоритетными для власти», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, индексация пенсий будет проводиться для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с 2023 года планируется ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями. По словам главы правительства, распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных – это важный элемент перехода к накопительной пенсионной системе.

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