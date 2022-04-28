На автозаправках Одесской области возникли задержки с поставками топлива

На автозаправочных станциях Одесской области возникли задержки с поставками топлива.

Об этом пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Теlegram.

В результате обстрелов оккупационных войск 23 апреля нанесено разрушение производственной инфраструктуры ПАО «Укрнафта» в г. Кременчуг. В связи с данными обстоятельствами возникли задержки с поставкой топлива на автозаправочные комплексы Одесской области, — говорится в сообщении.

Решаются вопросы импорта из европейских стран через Молдову и Румынию топлива на АЗК SOCAR, «Катрал», «БРСМ».

Горючее стабильно транспортируют на АЗК ОККО WOG, АЗС Motto.

«Однако в связи с имеющимися проблемными вопросами в других сетях указанные автозаправочные комплексы не всегда могут своевременно подвозить топливо, в результате чего возникает ажиотаж на автозаправочных станциях области», — отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине.

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