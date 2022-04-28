Главу одной из тергромад Одесской области подозревают в расхищении 3 млн из бюджета

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении председателю одной из территориальных общин Одесской области по факту хищения бюджетных средств при ремонте дороги.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Выяснено, что глава территориальной общины с апреля по июнь 2019 года, без проведения тендеров, заключил 18 соглашений с фиктивным подрядчиком по осуществлению текущего ремонта дорожного покрытия более чем на 3 млн гривен.

С целью завладения этими средствами поселковый голова подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнялись.

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Кроме того, в рамках уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возмещению нанесенного ущерба.

Как сообщала Одесса News в феврале 2022 года, трое жителей Одесской области вскоре предстанут перед судом за уничтожение и хищение имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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