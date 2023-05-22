Одесская прокуратура заставила строительное предприятие заплатить в бюджет 2 млн грн

Благодаря вмешательству прокуратуры предприятие уплатило в бюджет Одессы более 2 млн грн задолженного долевого участия.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что при вмешательстве прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы предприятие перечислило в городской бюджет Одессы более 2 млн. грн. в качестве выполнения финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

Прокурорами было установлено, что в 2015 году Управлением архитектуры и градостроительства Одесского городского совета предприятию предоставлены градостроительные условия и ограничения по застройке земельного участка на «Реконструкцию зданий, сооружений и территории производственной базы для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», а в 2017 году на основании соответствующих разрешений предприятием начаты строительные работы.

«При этом заказчик строительства с 2015 года сумму долевого участия в бюджет города так и не оплатил», — говорится в сообщении.

После направления прокуратурой соответствующего запроса в адрес Управления капитального строительства Одесского горсовета предприятие-должник погасило задолженность в полном объёме, — подчёркивается пресс-службой прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворён иск Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы и возвращён территориальной общине города земельный участок по ул.Пестеля площадью 0,38 га стоимостью 24,5 млн гривен.

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