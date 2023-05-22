Зеленский принял участие в работе саммита «Большой семёрки» в Японии

В японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе саммита «Большой семёрки».

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, в выступлении на сессии саммита стран G7 и Украины Глава государства выразил благодарность лидерам «Группы семи» и всем союзникам и партнёрам за достижение «такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, международным правом, свободой считались».

«И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то ещё в мире пойдёт безумным путём России. Но достаточно ли этого? Демократия нуждается в большем. Я считаю, что нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров за предоставление Украине надёжных систем ПВО, которые помогли защитить от российских ракетных атак гражданскую и стратегическую инфраструктуру и сохранить жизни людей.

Глава государства отметил решение о тренировке украинских пилотов на современных истребителях, что является важной составляющей воздушного щита.

«Сейчас мы выходим на путь устранения разрыва в возможностях. Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире», – подчеркнул Президент.

Он лично поблагодарил за поддержку Украины присутствовавших на саммите лидеров: Президента США Джозефа Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, Президента Франции Эммануэля Макрона, Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Президента Европейского совета Шарля Мишеля, Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Премьер-министра Японии Фумио Кишиду.

Владимир Зеленский также присоединился к работе сессии саммита «Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру», в которой приняли участие страны G7, Украина и государства-партнёры Австралия, Бразилия, Коморские Острова (председательствуют в Африканском Союзе), Острова Кука (председательствуют в Форуме тихоокеанских островов (PIF)), Индия (председательствует в G20), Индонезия (председательствует в АСЕАН), Республика Корея и Вьетнам.

Среди основных вопросов, которые рассматривались на саммите стран «Большой семёрки» в Хиросиме, – поддержка международного порядка, основанного на верховенстве права, и недопустимость каких-либо односторонних попыток изменить статус-кво посредством силы или угрозы применения ядерного оружия, как это сделала Россия; продолжение санкционного давления на РФ и поддержка Украины; усиление работы G7 со странами Глобального Юга; обеспечение энергетической безопасности в условиях агрессии России против Украины.

«Наш мир большой, но все мы в нем – вместе. И это наше общее дело – мир», – подчеркнул Глава Украинского государства в своём выступлении.

Зеленский в рамках рабочего визита провёл встречу с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которой стороны обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз.

Отмечается также встреча Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, во время которой Глава государства поблагодарил Францию за важные решения относительно военной и гуманитарной поддержки Украины, а также подчеркнул важность поддержки Францией коалиции истребителей и участия Франции в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов.

С Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем Зеленский обсудил первые результаты своего визита в Германию, который состоялся 13 мая.

Как сообщала Одесса News, 20 мая в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран «Группы семи» Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с главами государств Великобритании, Индии и Италии.

Фото: ОПУ

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