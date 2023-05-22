453-й день войны: Бои за Бахмут продолжаются

Начались 453-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на этих участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ соостоянием на 6 утра 22 мая.

«Бахмут Донецкой области, где с прошлого лета идут ожесточённые бои, полностью разрушен – там нет уцелевших зданий, «лишь земля и много мёртвых россиян», сказал 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото уничтоженного города опубликовала 93-я бригада ВСУ «Холодный Яр».

«Наши «глаза» в Бахмуте – оператор дрона с позывным Енот – не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он ещё фиксирует, как гибнет город от действий российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки противник нанёс 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием. Это ещё раз подчёркивает тактику террора со стороны РФ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены 3 вражеских разведывательных БпЛА разного типа, а также 5 ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и ещё одну важную цель противника.

Как сообщала Одесса News, вечером 21 мая в небе над одесским регионом был уничтожен вражеский беспилотник.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Воздушное командование «Юг»/Facebook

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