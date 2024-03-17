Ночью 17 марта над Одесским районом летали вражеские беспилотники

Ночью 17 марта враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

Отмечается, что россияне выпустили «шахеды» из временно оккупированного Крыма.

«В течение трёх часов продолжалась напряжённая боевая работа сил ПВО: беспилотники заходили из акватории Чёрного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы», — информирует глава ООГА.

По сообщению Сил обороны юга Украины, уничтожены 14 из 16 ударных БпЛА типа «Shahed»: 13 — в небе Одесщины и ещё 1 — на подлёте в небе Николаевской области.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали, — сообщает Кипер.

Одесса News информировала, что 15 марта среди дня враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии.

Инфографика: Силы обороны юга Украины

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