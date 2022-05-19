Защита Одессы — дело семейное

Военная семья – особая семья, в которой каждый из супругов, выполняя обет любви и верности друг другу, посвящает свою жизнь служению Родине и её защите. Так случилось и в семье одесситки Инны Перун.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг», 24 февраля агрессия со стороны России изменила все жизненные планы и ценности одесской семьи вместе со всей страной.

Инна работала хирургической медицинской сестрой высшей категории в приёмном отделении Одесской городской клинической больницы №1. Её младший брат Роман возглавлял одну из одесских провайдерских компаний. Вместе с дядей работал старший сын Инны – Сергей.

С утра «чёрного четверга», как только узнали о вероломном нападении российских агрессоров на Украину, не колеблясь, все втроем, сели в машину и поехали в Овидиопольский РТЦК и СП, где состояли на военном учете. После оформления документов и прохождения необходимых процедур, в тот же день они оказались в расположении 122 отдельной бригады Сил территориальной обороны г. Одесса, где надели военную форму и заняли свои боевые места в составе воинских частей», — говорится в сообщении.

Сегодня Инна Перун носит позывной «Дивана» – славянская богиня охоты, жена бога лесов Святобора и дочь Перуна. Она старший солдат, проходит военную службу по контракту в должности боевого медика в составе стрелковой роты.

Роман и Сергей исполняют обязанности стрелков. За плечами первого – служба в АТО на Донбассе в 2015 году, второго – срочная служба в рядах знаменитой 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады.

Муж Инны – Лев Владимирович – офицер Сухопутных войск ВСУ. А младший 19-летний сын Владислав — второй год проходит срочную военную службу в должности наводчика обслуживания артиллерийских систем в одной из воинских частей оперативного командования «Юг».

Кстати, недавно он вместе со своими сослуживцами побывал на одной из американских военных баз NATO в Европе, где прошёл обучение по стрельбе из высокоточной американской гаубицы М777, которая уже сегодня эффективно помогает нашим артиллеристам уничтожать российских захватчиков.

«Ценим каждый день и каждый миг, которые проводим вместе, – признаётся Инна. – Находим время, чтобы навестить наших родителей, помочь им. Как говорится, нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты. Поэтому делаем всё возможное, чтобы их в нашей семье было больше. Верим, ещё немного и выгоним русского оккупанта с нашей земли и жизнь вернётся в обычное мирное русло. И будет вместе вся семья, и всё вокруг – Украина!».

Как сообщала Одесса News, в результате обстрелов Одессы 23 апреля российскими ракетами погибла журналистка Валерия Глодан, её мама и трёхмесячная дочь.

Фото: Facebook

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