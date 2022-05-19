В Беларуси запретили продавать книгу Джорджа Оруэлла «1984».

Об этом сообщило белорусское издание «Наша нiва».

«Снять с продаж все версии книги Оруэлла Д. «1984». Об исполнении доложить не позднее 19 мая», – говорится в распоряжении, изданном властями.

Сообщается, что в государственной сети «Белкнига» роман Оруэлла был на 4-м месте в списке бестселлеров. «Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы», — отмечает издание.

Один из самых известных романов-антиутопий «1984» увидел свет в 1948 году. Книга английского писателя Джорджа Оруэлла описывает, как может уничтожать человека тоталитарная суперстрана Океания. Её жители не имеют прав и свобод, они лишены индивидуальности. В обществе царит жёсткая иерархия, всё подчиняется властям, люди не имеют права любить, а браки заключаются исключительно в репродуктивных целях.

Произведение было запрещено в ряде тоталитарных стран, в том числе в СССР.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Государственный комитет телевидения и радиовещания обратился к украинским книгораспространителям с просьбой изъять из торговых сетей, в том числе из интернет-магазинов, книги, изготовленные в России.

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