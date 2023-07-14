14 июля Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание своей Ставки.

Как сообщил Зеленский в Telegram, на заседании были заслушаны доклады командующих, обсужена военная ситуация на фронте.

«Очередная ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского – ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок – вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в частности, хороший результат по БпЛА. Наращивание размеров ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка».

Также на заседании Ставки рассмотрены вопросы по защите атомных электростанций и северной границы. Зеленский заслушал результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. «Доклады министра Клименко, главы ГНСУ Дейнеки, главного инспектора МО Воронченко. С учётом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 30 июня Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте и угрозам со стороны Беларуси.

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