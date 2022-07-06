Генштаб отменил своё решение о выдаче разрешений на передвижение призывников

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины принял решение отменить порядок выдачи разрешений на передвижение военнообязанным гражданам.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook 6 июля по итогам заседания ставки главнокомандующего.

Этот документ, подчеркнул Залужный, не создавал обязательств для граждан Украины и не ограничивал их права и свободы, он касался исключительно внутреннего порядка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооружённых сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (Сергей Шаптала, — ред). с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принял решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку», – написал он.

Залужный рассказал, что обновлённый документ разработают на основе изменений в законодательство Украины, которое регулирует перемещение граждан в условиях военного положения.

Законодательная база, которая есть сейчас, не учитывает нынешних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, подчеркнул он.

«Как главнокомандующий Вооружёнными силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства», – добавил Залужный.

Как сообщала Одесса News, 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что «в целях упорядочения учёта перемещённых лиц» разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учёте в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.

Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы «своего района или области».

Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учёте, должны это сделать, добавил он. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населённого пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение.

Вечером 5 июля Зеленский заявил, что ждёт от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев.

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации.

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