Одесса передала Белгород-Днестровскому гуманитарный груз

Одесский городской совет передал гуманитарный груз в Белгород-Днестровский район.

Как сообщает Одесский горсовет в Telegram, это, в частности, 12 тонн продуктов и 1200 кв. м плёнки для закрытия окон.

«Посреди ночи люди остались без документов, без денег, без возможности питаться. Во многих квартирах выбиты окна, с помощью плёнки их теперь можно будет закрыть», — отметил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Как сообщала Одесса News, 1 июля российские ракеты попали в 9-этажное здание и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погиб 21 человек, 74 были ранены.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod