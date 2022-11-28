Зеленский предупредил о возможных угрозах на начавшейся неделе

Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 277-го дня полномасштабного вторжения России в нашу страну с объяснением возможных угроз со стороны противника.

Видеообращение размещено на сайте Офиса Президента Украины.

В нём, в частности, Президент Украины отметил, что «террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных… – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой».

Глава государства подчеркнул, что «начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Всё государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнёрами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь».

Владимир Зеленский напомнил о необходимости учитывать сигналы воздушной тревоги.

«Все вместе и помогая друг другу – мы пройдём и этот вызов войны: эту зиму, эти попытки России использовать холод против людей. Делаем и будем делать всё возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать всё, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту террористическую войну», — сказал Зеленский в своём видеообращении.

Как сообщала Одесса News, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 27 ноября предупредил украинцев о возможных вражеских обстрелах и блэкаутах на этой неделе.

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