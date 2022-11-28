Госспецсвязь: в Одесской области лишь 70% станций мобильных операторов доступны

По данным Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, действующего при Госспецсвязи, на 9:00 утра воскресенья, 27 ноября, доступность базовых станций мобильной связи в Украине превышала 83%, но в Одесской области — около 70%.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

Отмечается, что «лучшая ситуация с обеспечением мобильной связью в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях, где доступность базовых станций к утру воскресенья превышает 90% от их общего количества».

В то же время сложности со связью могут испытывать жители Одесской области, где к утру доступны были около 70% базовых станций мобильных операторов.

Также в Запорожской области на утро работает около 50% базовых станций украинских мобильных операторов, что связано, прежде всего, с «деятельностью» российских оккупантов.

В остальных регионах, по данным на 9:00, доступность сетей колебалась от 70% до 90%.

Постепенно возобновляется мобильная связь на недавно деоккупированных территориях Херсона и Николаевской области.

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют » при возможных аварийных и плановых отключениях электроснабжения использовать Национальный роуминг – возможность звонить и отправлять смс из сети другого оператора. Для этого в настройках телефона необходимо отключить функцию автоматического выбора сети и подключиться к одной из доступных сетей.

«Мы просим экономно использовать такой ресурс как мобильную связь, чтобы не перегружать сети и у каждого из нас была возможность оставаться на связи – пожалуйста, по возможности пользуйтесь фиксированной связью, откажитесь от потребления «тяжёлого» контента через мобильную сеть, выключите автозагрузку медиафайлов в мессенджерах. От этих обычных действий каждого зависит устойчивость сети в условиях отключения питания», — объясняет Госспецсвязь.

Как сообщала Одесса News, энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

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