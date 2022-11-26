К энергосистеме Украины подключили ещё один атомный блок, однако дефицит потребности потребления составляет 25%.

Об этом НЭК «Укрэнерго» сообщает в Теlegram.

«Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему. По состоянию на 11:00 введён в работу ещё один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако 25% электроэнергии всё ещё остаются в дефиците, поэтому сегодня по всей территории Украины действует режим ограничения потребления», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго обратили внимание, что компания больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, будут применены, теперь это решают облэнерго.

«Сейчас мы изменили тактику и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области», — подчеркнул председатель правления Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости», т.е. диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. Схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

«Напоминаем, что сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах повреждённых объектов, от которых зависит питание целых областей», — отметили в Укрэнерго.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Владимира Зеленского, на 25 ноября наиболее сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях, а также и в Киеве.

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