Спортсменка из Одессы Екатерина Байндль покоряет теннисные корты Уругвая

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) поборется за выход в финал соревнований WTA 125 в столице Уругвая Montevideo Open с призовым фондом $115.000.

В четвертьфинальном поединке Екатерина (№111 WTA) в трёх сетах обыграла Клару Бурель из Франции (128) — 2:6, 6:1, 6:1, сообщает издание Большой теннис Украины.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Соперницей Байндль в полуфинале станет 18-летняя Диана Шнайдер из России (158, нейтральный статус).

Как сообщала Одесса News, Екатерина Байндль в ноябре 2022 года уступила в финале грунтового турнира WTA 125 в Чили египтянке Маяр Шериф – 6:3, 6:7(3), 5:7.

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