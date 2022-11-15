Одесские теннисистки: Байндль проиграла в Чили, Свитолина после родов, а Ястремская…

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) уступила в финале грунтового турнира WTA 125 в Чили египтянке Маяр Шериф – 6:3, 6:7(3), 5:7.

Как сообщает XSPORT, теннисистки провели на корте 3 часа и 4 минуты. За это время Байндль не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 6 геймов на приёме. Её соперница сделала 2 эйса, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Выход в финал турнира в Чили позволил Байндль подняться сразу на 25 позиций в одиночном рейтинге WTA . Теперь теннисистка занимает 113 место, являясь пятой ракеткой Украины.

22-летняя одесситка Даяна Ястремская в Instagram сообщила о том, что вернулась к тренировкам после того, как у неё обнаружили камень в почках. Одесса News писала, что из-за внезапной болезни Даяна не смогла сыграть за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг.

«Жду понедельника, потому что настало время возвращаться к работе», — подписала своё фото Ястремская.

Позже теннисистка опубликовала видео с корта, сообщив о том, что она полностью восстановилась после сложного для неё периода.

В рейтинге Ястремская сегодня на 102-м месте.

Экс-первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина, взявшая паузу в карьере из-за рождения дочери Скай, опустилась на две позиции и теперь находится на 238-й строчке.

Рейтинг WTA возглавляет Ига Швентек из Польши. Вторая в списке — Онс Жабер из Туниса, третья — американка Джессика Пегула.

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