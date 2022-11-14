Одесская теннисистка в Чили выиграла 4-й матч подряд и вышла в финал

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) выиграла четвёртый матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Challenger — LP Open by IND — в чилийском городе Колина с призовым фондом $115 тыс.

Об этом сообщает XSPORT.

В полуфинале соревнований Байндль (№138 рейтинга WTA) одержала победу над Данкой Ковинич из Черногории (№79) — 7:6 (7:3), 6:1), — говорится в сообщении.

Теннисистки провели на корте около 2 часов.

Соперницей Байндль в решающем матче будет Майар Шериф из Египта (№63), которая, в свою очередь, за 3 часа обыграла американку Кэролайн Доулхайд (№172) — 7:6 (8:6), 4:6, 7: 6 (7:3).

Финал турнира в Чили состоится 14 ноября.

Как информировала Одесса News, Екатерина Байндль (Козлова) выиграла третий матч подряд на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) у Виктории Хименес Касинцевой из Андорры (№129) — 6:7 (7:9), 6:2, 6:3.

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