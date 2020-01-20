Одесситка Ястремская впервые поднялась на 21 место в рейтинге WTA

Одесситка Даяна Ястремская на три позиции улучшила своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и впервые стала 21-й «ракеткой» мира.

Элина Свитолина сохранила 5-е место в списке по состоянию на 20 января, сообщает Большой Теннис Украины.

Третий представитель Украины в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова поднялась на 8 строчек и теперь — 83-я.

На вершине рейтинга WTA — австралийка Эшли Барти. Второй идет чешка Каролина Плишкова, далее — румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака.

Кстати. В женском одиночном разряде в первый день Australian Open Даяна Ястремская должна была сыграть против словенки Кайи Юван. Поединок не состоится из-за сильного дождя в Мельбурне. На корты не выйдут также и две другие одесситки — Элина Свитолина и Екатерина Козлова.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская сыграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом $782,9 тысяч, но проиграла.