Айда на зимний пляж: как сотни одесситов провели Крещенское воскресенье

В Одессе сотни горожан пришли на море, чтобы искупаться в Крещение.

За их безопасностью следили спасатели, нацгвардейцы и медики, сообщает «Пушкинская».

На Ланжероне поставили баню, пункт обогрева и полевую кухню с чаем и бутербродами.

«Практически каждый купающийся делал селфи или позировал перед своими друзьями с фотоаппаратами. Некоторые забегали в воду вместе с гоупро-камерой», — говорится в сообщении.

К 11 утра на пляж приехал капеллан. Он окропил святой водой 85 нацгвардейцев и помолился обо всех присутствующих на пляже людях.

Промозглая погода не помешала одесситам устроить крещенские купания на морском вокзале.

Как информирует «Думская», любителей зимнего купания в этом году было больше, чем в прошлом. Некоторые пришли со своими четырёхлапыми друзьями.

В этом году организаторы не постелили ковровых дорожек на пути из теплых раздевалок, но чай с бубликами и горячий глинтвейн раздавали всем желающим.

Фото Сергея Смоленцева/Думская, Пушкинская