Айда на зимний пляж: как сотни одесситов провели Крещенское воскресенье

В Одессе сотни горожан пришли на море, чтобы искупаться в Крещение.
За их безопасностью следили спасатели, нацгвардейцы и медики, сообщает «Пушкинская».
На Ланжероне поставили баню, пункт обогрева и полевую кухню с чаем и бутербродами.
«Практически каждый купающийся делал селфи или позировал перед своими друзьями с фотоаппаратами. Некоторые забегали в воду вместе с гоупро-камерой», — говорится в сообщении.
К 11 утра на пляж приехал капеллан. Он окропил святой водой 85 нацгвардейцев и помолился обо всех присутствующих на пляже людях.
Промозглая погода не помешала одесситам устроить крещенские купания на морском вокзале.
Как информирует «Думская», любителей зимнего купания в этом году было больше, чем в прошлом. Некоторые пришли со своими четырёхлапыми друзьями.
В этом году организаторы не постелили ковровых дорожек на пути из теплых раздевалок, но чай с бубликами и горячий глинтвейн раздавали всем желающим.
Фото Сергея Смоленцева/Думская, Пушкинская