Одесса приглашает на Крещенские выходные дни

Одесса приглашает в субботу и воскресенье посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты, и, конечно же, окунуться в Крещенскую купель.

Выбор за Вами!

В ночь с 18 на 19 января Крещенские купания пройдут организованно на трёх одесских пляжах: «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана), «Ланжерон» и «Лузановка». В сторону этих пляжей будет ходить городской транспорт до часу ночи.

18-19 января с 10:00 до 17:00 в Одесском музее Константина Паустовского выставка старинных ёлочных украшений. Юные посетители смогут увидеть, как украшали ёлки в то время, когда их бабушки и дедушки сами были детьми. Билет: от 15 до 30 грн.

18 января детский музейный клуб «Маленький Леонардо» приглашает юных одесситов на Праздник бобового короля. Мероприятие состоится в Музее западного и восточного искусства. Искусствовед расскажет о традициях этого популярного в Западной Европе праздника, который отмечают 6 января и называют днем Богоявления. В этот день вспоминают о «трёх королях» или «трёх волхвах» — восточных мудрецах, которые пришли поклониться младенцу Христу. Гости встречи узнают, что подарили эти волхвы Спасителю, что такое «королевские бобы» и увидят их в коллекции музейного собрания. Также в рамках встречи состоится мастер-класс по рукоделию. Начало в 11:00. Рекомендуемый возраст — 6-10 лет. Стоимость участия — 150 грн (1 ребенок + 1 родитель).

18 января в Одесской филармонии состоится концерт «Fantasmagoria Recital. Ноосфера. Интерпретации и импровизации». Выступит Юрий Борисович Дикий (фортепиано) — глава Миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, член Национального союза журналистов Украины, лауреат муниципальных премий «Твои имена, Одесса», «211 известных одесситов», директор международных фестивалей «Рихтерфест», «Ойстрах-Ассамблеи», «Золотые звёзды конкурса им. П.И.Чайковского». В программе произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Р.Шумана и С.Рахманинова. Цена билетов от 100 гривен. Время начала: 19:00.

18 января в университетском планетарии пройдёт увлекательная лекция «Солнце и планеты солнечной системы». Маленькие и взрослые посетители узнают много интересного о самой большой и самой горячей звезде в Солнечной системе. Гостям прочитают лекцию и покажут 3D фильм на эту тему. Все желающие примут участие в мастер-классе по рисованию, на котором изобразят увиденное на лекции Солнце. Стоимость участия – 50 грн. Для посещения мероприятия нужна предварительная запись по телефону: 0931917196.

18-19 января во Всеукраинском центре болгарской культуры (переулок Вице-адмирала Жукова, 9)выставка-конкурс «Снимок года-2019». Одесская фотографическая ассоциация и городской клуб фотографов «Фотон-2» подготовили традиционную ежегодную выставку, которая подытоживает работу фотографов за прошедший год. Это уже 17-й конкурс, неизменно привлекающий к себе внимание ценителей художественной фотографии.

18 января одесская группа ULINOZA — это вселенная воображаемого сна композитора, вокалистки и пианистки Юлии Запорожец — даст концерт в Urban Music Hall. Начало в 19 часов. Цена билета: от 100 до 350 гривен.

До 19 января в Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗВИ) будет работать выставка под названием «Кто я?», открывшаяся в рамках проекта «Различай PRO: разрушение стереотипов». Авторы представленной экспозиции стараются не только разрушить различные предубеждения в отношении жителей различных регионов Украины, но и найти нечто «объединяющее». Так, по мнению художницы Дарьи Подольцевой, в каждой украинской семье пользуются клетчатыми сумками и щёлкают семечки перед телевизором (инсталляция «Домой»). В экспозицию попали зеркальный кабинет с неоновой надписью «Кто я?», виды заброшенных фонтанов и советских мозаичных панно и аудиовизуальные объекты.

19 января в Одессе выступит заслуженный артист Украины, виртуозный пианист Сергей Терентьев. Концерт Маэстро Шёлковые Пальцы состоится в Филармонии, где вот уже 40 лет он является солистом. Пианист исполнит джазовую классику и авторские аранжировки Рахманинова и Шопена. Стоимость билетов — 100-400 грн.

С 19 по 21 января Концерт-холл «Одесса» станет площадкой для выступлений самого позитивного психолога современности Олега Торсунова. Можно от души посмеяться, зарядиться положительной энергетикой и разобраться в самом себе. Психолог проведет трёхдневный семинар на тему «Судьба и успех, чувство собственного достоинства». Стоимость билетов — 400-1000 грн за три дня семинара.

19 января людей с активной жизненной позицией ждут на большой субботник. Сбор участников с 10:30 до 11:00 возле арки перед спуском на Трассу здоровья в парке Шевченко. Планируется уборка склонов в районе Трассы здоровья и установка 30 урн для мусора с табличками и указателями.

До 21 января выставка «Другая фактура» работает в галерее #ArtOdessa (Летний театр Горсада). Её авторы — Александр Лисовский, Анна Завиленская (коллажи) и профессиональный кинорежиссёр и оператор из Берлина Рихард Макс. Зритель, собирающийся оценить все прелести «Другой фактуры», удовольствие получит, но при одном условии: нужно запастись временем, постоять и подумать у каждой работы, и наверняка вернуться к каждой хотя бы по разу. Затягивает!

До 24 января Одесская областная организация Национального союза художников Украины будет проводить выставку-конкурс под названием «Натюрморт» в своём зале экспозиций на ул. Торговой, 2.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца января в галерее Литературного музея (Ланжероновская, 2) выставка «Под знаком сотворения» в рамках международного арт-проекта Ольги Котляровой-Прокопенко «Преемственность поколений» (Украина, Сербия, Молдова, Беларусь, Германия, Польша, Румыния). Пейзажи и натюрморты составили разнообразную экспозицию, занявшую три зала. Среди одесских участников выставки — Ольга Котлярова–Прокопенко, Николай Прокопенко, Татьяна Бродецкая, Олег Дрямин, Галина Лекарева–Никитина и другие.

До 1 февраля в одесском музее-мемориале Константина Паустовского выставка рождественских открыток времён Российской империи из личных фондов известного коллекционера Анатолия Дроздовского. Все экспонаты были выпущены в период с 1895 по 1917 год на территории как Российской империи, так и соседних стран. Главное, что объединяет их – тематика Рождества и Нового года. Адрес: ул. Черноморская, 6. Музей работает с 10:00 до 17:00.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР