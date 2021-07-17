Алессандро Сафина, один из ведущих оперных певцов Италии, приезжает в Одессу

Алессандро Сафина — один из ведущих оперных певцов Италии — выступит 25 июля на Летней концертной арене Морвокзала.

Цель его творчества — объединение двух жанров музыки и приближение классической музыки к людям.

Известным на весь мир Аллесандро Сафина сделали его уникальный голос, харизма и творческая смелость.

Выполняя арии из «Евгения Онегина» Чайковского и «Богемы» Джаккомо Пуччини, артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки».

Круг музыкальных пристрастий самого певца весьма широк — он увлекается группами U2, Genesis, Depeche Mode и Clash, а его кумир — легендарный Энрико Карузо. Именно благодаря экспериментальному смешению двух жанров — классического и популярного — музыканту удалось создать собственный стиль, который он сам называет как «оперный рок».

Цена билетов от 490 до 2490 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 20.00.

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