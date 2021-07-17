В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тысяч

В Японии на аукционе продали гроздь винограда редкого сорта «Рубиновый римлянин» за рекордные 12 700 долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kyodo.

Подчёркивается, что в этом году виноград продали дороже, чем в предыдущем, поставив рекорд третий год подряд.

«Се Мин-та, управляющий высококлассной японской сетью супермаркетов Yumaowu в Тайване, купил виноград через оптовика в Канадзаве, столице префектуры Исикава, где этот сорт был выведен и эксклюзивно выращивается. Каждая виноградина этого сорта размером с мяч для пинг-понга. Он известен своим высоким содержанием сахара и низкой кислотностью», — говорится в сообщении.

«Рубиновый римлянин» дебютировал на рынке в августе 2008 года.

Как отмечает издание, фрукты премиум-класса, как правило, продаются по очень высоким ценам на аукционах в Японии, и покупатели часто используют успешные ставки в рекламных целях.

Как сообщала Одесса News, с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония) состоятся ХХХІІ летние Олимпийские игры.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod