Мэр Одессы Геннадий Труханов ознакомился в Японии с работой модульных больниц

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями компании Sansei Corporation — производителем мобильных контейнеров, оборудованных медицинским оборудованием (модульные больницы).

Встреча состоялась в рамках визита одесской делегации в город-побратим Йокогаму, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что Геннадий Труханов ознакомился с принципом работы и функционированием модульных больниц, а также комплектуемым медицинским оборудованием.

«Стороны обсудили возможность использования модулей в Одессе, что крайне актуально в условиях военного положения и потребностях в оперативном оказании медицинской и экстренной помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в рамках визита в Японию одесская делегация встретилась с мэром города-побратима Йокогама Такехаром Яманаком, депутатами местного горсовета, подписала Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области устойчивого развития, а также посетила водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения.

Фото: «Одесса.Официально»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.